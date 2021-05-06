Держсекретар США Блінкен провів зустріч з Порошенком

Із Зеленським Блінкен зустрінеться пізніше

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд – людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами», – повідомив Порошенко журналістам.

«Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США – це символ важливості України для США», – переконаний п’ятий президент.

«І те, що сказав Державний Секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд – це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені в тому числі і, як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою», – зазначив Петро Порошенко.

Він, зокрема, уточнив, що йдеться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, йдеться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.

«І Державний секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те. що реформи мають бути захищені і продовжені», – наголошує Порошенко.

«І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьом іншим реформам ситуація зараз гірша, ніж вона було у 2019 році», – констатує Порошенко.

Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні. «Перша проблема – це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет – захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав Державному секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС», – говорить Порошенко.

«Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США в тому числі щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації», – зазначає п’ятий президент.

«Ми попросили, щоб США взяли участь у Кримській платформі. Ми також спільно обговорили активізацію нормандського формату. Призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п’яти років нашої каденції – це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена», – зауважив Петро Порошенко.

«Ми хоч і лідируюча проєвропейська опозиційна політична сила, говоримо про те, що зараз об’єднання зусиль у проведенні реформ і відсічі агресії є надзвичайно важливим», – наголосив лідер партії.

«Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана Державного Секретаря з предстоятелем Православної церкви України його блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною», – переконаний Порошенко.

П’ятий президент повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи Приватбанку. «Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі «Приват» та інші позиції, які є також символічними для України», – говорить Порошенко.

Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить – американська делегація це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.

«Вони, можливо, є одними з найкращих в світі експертів. Я дуже добре пам’ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від «солодких співів», від відосиків, до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК «Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США», – застерігає Порошенко.

«Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають в Конгресі США, в американському уряді, Білому домі», – констатує Порошенко.

«Це — унікальний шанс, який ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху нашого розвитку у напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції. Зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об’єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною- як зустріч добрих, старих друзів», – резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, Держсекретар США Блінкен перебуває з візитом у Києві.

Відомо, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським планується на 11:30, вона триватиме близько години. Їх спільна пресконференція запланована на 12:40.

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