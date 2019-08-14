Аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер, що дозволяє видворяти демонстрантів



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Ордер на розгін демонстрантів з території аеропорту було отримано ввечері у вівторок, 13 серпня Фото: Reuters

Ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту

Адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконг отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Наголошується, що ордер на розгін демонстрантів з території аеропорту був отриманий увечері у вівторок. На даний момент ще немає інформації про те, які саме дії він дозволяє робити стосовно протестувальників, щоб вивести їх з будівлі.

Очікується, що ордер набуде чинності, коли буде вивішений в публічному місці в аеропорту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Гонконгу скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.

13 серпня вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрація на рейси була зупинена.

За останні кілька днів протестів у Гонконгу поліція заарештувала 149 осіб.