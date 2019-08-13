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    Протести у Гонконзі: поліція арештувала 149 осіб

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    149 осіб було заарештовано в період з 9 по 12 серпня - Протести у Гонконзі: поліція арештувала 149 осіб
    149 осіб було заарештовано в період з 9 по 12 серпня
    Фото: China Daily

    Серед затриманих 111 чоловіків і 38 жінок у віці від 15 до 53 років

    За останні кілька днів протестів У Гонконзі поліція заарештувала 149 осіб.

    Про це заявив заступник комісара поліції Гонконгу Тан Пін-Чен, повідомляє China Daily.

    «Радикали і далі чинять беззаконня, акти насильства по всьому Гонконгу, піддаючи життя жителів небезпеці», - наголосив Пін-Чен.

    149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.

    111 із затриманих - чоловіки і 38 - жінки у віці від 15 до 53 років.

    Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають з початку червня. Демонстранти виступають проти планів уряду дозволити видачу ймовірних правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта. Законопроект відклали, але остаточно не відкликали.

    Аеропорт Гонконгу відновив свою роботу, проте протести в місті все ж вплинуть на авіасполучення з повітряною гаванню.

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