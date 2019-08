Китай стягує війська до кордону з Гонконгом, — Трамп

У мережі з'явилося відео, як Китай стягує військову техніку до кордону з Гонконгом

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Особливим адміністративним районом Гонконг.

Про це американський лідер написав у Twitter.

«Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!» - написав Трамп.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!