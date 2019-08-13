Китай стягує війська до кордону з Гонконгом, — Трамп



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Під час багатотисячних протестів у Гонконзі правоохоронці почали силовий розгін демонстрантів

У мережі з'явилося відео, як Китай стягує військову техніку до кордону з Гонконгом

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Особливим адміністративним районом Гонконг.

Про це американський лідер написав у Twitter.

«Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!» - написав Трамп.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 серпня 2019 р.

Повідомлення Трампа з'явилося після того, як китайські державні ЗМІ розмістили відео з Народною озброєною міліцією Китайської Народної Республіки, що спеціалізується на боротьбі із заворушеннями, у провінції Шеньчжень, яка межує з Гонконгом.

9 червня 2019 року відбулася найбільша політична демонстрація в Гонконзі з моменту його переходу від британського до китайського правління в 1997 році в межах угоди «одна країна, дві системи», що гарантує особливу автономію, включаючи свободу зібрань, свободу преси й незалежну судову систему. «Громадянський фронт за права людини», який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників. Також демонстранти перекрили дві ключові траси у регіоні.

Підставою для протестів стали зміни законодавства про екстрадицію на материковий Китай.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Гонконгу скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.

13 серпня вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрація на рейси була зупинена.

За останні кілька днів протестів у Гонконгу поліція заарештувала 149 осіб.