Протести у Гонконзі: в аеропорту знову скасували всі авіарейси



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Керівництво аеропорту заявило, що прийом літаків поки продовжується

Сьогодні вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрація на рейси була зупинена

Аеропорт Гонконга скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.

Про це повідомляє Sky.com.

Наголошується, що сьогодні вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрація на рейси була зупинена.

Керівництво аеропорту заявило, що прийом рейсів поки продовжується. При цьому уточнюють, що після вчорашньої акції багато авіарейсів були скасовані.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, що відбуваються в Гонконзі.

Зазначимо, що мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, як протест проти законопроекту про екстрадицію, що дозволив би відправляти людей на материковий Китай. Акції протесту часто переростають у сутички з поліцією. Наразі протестувальники вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників до Китаю.

Крім того, в суботу, 10 серпня, в Гонконзі почалися відразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади.