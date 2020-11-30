Аеропорт «Львів» заявив про обшук, що тривав десять годин

Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена

Слідчі дії проходили з 12 до 22 год. через кримінальне провадження, зареєстроване ще 1,5 роки щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг

У приміщенні адмінкорпусу аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 27 листопада пройшов обшук, що тривав 10 годин. Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

Зазначається, що слідчі дії проходили з 12 до 22 год. через кримінальне провадження, зареєстроване ще 1,5 роки щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг – одного з статутних видів діяльності аеропорту.

«Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена», ─ йдеться у повідомленні.

Аеропорт підкреслює, що підстав для проведення обшуку не було, бо протягом 2019 - 2020 років підприємство двічі надавало документи у межах вище зазначеного кримінального провадження, в тому числі залучало відповідних фахівців та отримало науковий висновок, який підтверджує законність здійснення рекламної діяльності аеропортом.

«Адвокати та юристи запевняють, що юридичні перспективи у цій справі відсутні. Відтак, мета цього кримінального провадження очевидна – перешкоджання діяльності аеропорту у непростий час для усієї держави. Будемо боротись публічно та без приховування фактів та документів. Маємо надію, що і слідство буде поводити себе аналогічно. Це надасть можливість усім зробити свої висновки», ─ додали в аеропорту.