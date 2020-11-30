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    Аеропорт «Львів» заявив про обшук, що тривав десять годин

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    Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена - Аеропорт «Львів» заявив про обшук, що тривав десять годин
    Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена

    Слідчі дії проходили з 12 до 22 год. через кримінальне провадження, зареєстроване ще 1,5 роки щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг

    У приміщенні адмінкорпусу аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 27 листопада пройшов обшук, що тривав 10 годин. Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

    Зазначається, що слідчі дії проходили з 12 до 22 год. через кримінальне провадження, зареєстроване ще 1,5 роки щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг – одного з статутних видів діяльності аеропорту.

    «Під час обшуку робота адміністрації державного підприємства була суттєво обмежена», ─ йдеться у повідомленні.

    Аеропорт підкреслює, що підстав для проведення обшуку не було, бо протягом 2019 - 2020 років підприємство двічі надавало документи у межах вище зазначеного кримінального провадження, в тому числі залучало відповідних фахівців та отримало науковий висновок, який підтверджує законність здійснення рекламної діяльності аеропортом.

    «Адвокати та юристи запевняють, що юридичні перспективи у цій справі відсутні. Відтак, мета цього кримінального провадження очевидна – перешкоджання діяльності аеропорту у непростий час для усієї держави. Будемо боротись публічно та без приховування фактів та документів. Маємо надію, що і слідство буде поводити себе аналогічно. Це надасть можливість усім зробити свої висновки», ─ додали в аеропорту.

    Теги: обшук Львів документи аеропорт Facebook робота
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