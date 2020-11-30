Садовий хоче «індивідуального» локдауну для Львова

У Львові на різдвяні свята «завжди особлива атмосфера», ─ мер

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що запроваджувати локдаун на різдвяні свята у місті не можна, адже у цей час «завжди особлива атмосфера». Про це він сказав, коментуючи кількість ліжкомісць для пацієнтів з Covid-19 у Львові та можливість запровадження локдауну в країні, повідомляє пресслужба міськради.

Садовий вважає, що уряд повинен запроваджувати «індивідуальний» локдаун, що буде враховувати специфіку кожного регіону.

«Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть», — зазначає очільник Львова.

Садовий наголосив, що потрібно щодня контролювати ситуацію і посилювати масковий режим та дотримання карантину, що може дати більший ефект, ніж локдаун.

«Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію», — зазначає Садовий.

Він розповів, що нині у Львові ситуація з заповненістю ліжок у лікарнях стабільна, а показник тримається на рівні 49%.

Загалом коронавірусну інфекцію у місті виявили уже у 46 078 людей. З них 29 068 — одужали, 1 236 — померли від ускладнень.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також сьогодні стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. За позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.