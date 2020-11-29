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    Одеський аеропорт отримав нову злітно-посадкову смугу

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    Одеський аеропорт отримав нову злітно-посадкову смугу

    Несуча спроможність нової ЗПС дозволить приймати майже в два рази більше літаків

    Одеський аеропорт отримав нову злітно-посадкову смугу, яку спорудила компанія «Автомагістраль – Південь».

    Про це пишуть Крила.

    Реалізація масштабного проєкту завершилась влітку, після 31-го місяця важкої роботи. Для будівництва нової смуги створили виробничо-технічну базу на території аеропорту та використовували найсучасніші технології, зокрема унікальний бетоноукладальний комплекс Gomaco GP4.

    Довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2800 метрів, а ширина – 45 метрів. Конструктив ЗПС має товщину 105 см, і з них 40 см – «важкий бетон».

    Влаштування бетону велось без стаціонарної опалубки на проєктну ширину 8 метрів за один прохід. Наразі триває сертифікація та отримання дозволів на експлуатацію ЗПС.

    Також проводиться випробування світлосигнального, радіонавігаційного та метеорологічного обладнання.

    Несуча спроможність нової ЗПС дозволить приймати майже в два рази більше літаків. Нова ЗПС відчинить небо для лоукостерів та літаків категорії D, щоби мандрувати у будь-якому напрямку.

    Теги: авіація Одеса аеропорт
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