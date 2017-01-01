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    Аеропорт на Балі не працюватиме ще добу через вулканічний попіл

    Кілька тисяч людей застрягли в аеропорту через вулканічну активність
    Міжнародний аеропорт Балі закрили ще на 24 години через те, що гора Агунг викидає в атмосферу великі обсяги попелу, передає  ВВС Україна. [READ_MORE] Повідомляється, що над верхівкою вулкану видно масивні стовпи диму, який піднімається на висоту до 3 км. Влада спершу закрила аеропорт на добу, скасувавши понад 400 рейсів.
    • Сьогодні, 08:32
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    Кілька тисяч людей застрягли в аеропорту через вулканічну активність

    Міжнародний аеропорт Балі закрили ще на 24 години через те, що гора Агунг викидає в атмосферу великі обсяги попелу, передає  ВВС Україна.

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    Повідомляється, що над верхівкою вулкану видно масивні стовпи диму, який піднімається на висоту до 3 км.

    Влада спершу закрила аеропорт на добу, скасувавши понад 400 рейсів. А у вівторок продовжила закриття до ранку середи. Близько 59 тисяч пасажирів застрягли на летовищі.

    Крім того повідомляється, що влада роздає маски у тих районах, які накриває попелом

    Нагадаємо, гора почала проявляти активність минулого тижня, і влада побоюється повномасштабного виверження. У понеділок рівень загрози підняли до червоного. Близько 100 тисячам людей наказали евакуюватися з районів довкола гори.

     

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