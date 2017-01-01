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    В аеропорту Балі залишилися заблоковані майже 60 тисяч пасажирів

    На Балі через загрозу виверження вулкана скасували 445 авіарейсів
    Через загрозу виверження вулкана Агун на Балі (Індонезія) аеропорт Балі I Gusti Ngurah Rai, який знаходиться приблизно в 60 км від вулкана, буде закритий протягом 24 годин. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, були скасовані рейси, що виконуються авіакомпаніями Singapore Airlines, Sriwijaya, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines і Jetstar. В
    • Вчора, 07:21
    • Розсилка
    Виверження вулкану на Балі
    Фото: Reuters
    Виверження вулкану на Балі

    На Балі через загрозу виверження вулкана скасували 445 авіарейсів

    Через загрозу виверження вулкана Агун на Балі (Індонезія) аеропорт Балі I Gusti Ngurah Rai, який знаходиться приблизно в 60 км від вулкана, буде закритий протягом 24 годин.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зокрема, були скасовані рейси, що виконуються авіакомпаніями Singapore Airlines, Sriwijaya, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines і Jetstar.

    В цілому, повідомили в аеропорту, було скасовано 445 рейсів (196 міжнародних і 249 внутрішніх).  59 тисяч пасажирів очікують на виліт з країни.

    Повідомляється, що для авіаліній було підготовлено п'ять альтернативних аеропортів для переадресації вхідних рейсів, таких як аеропорти в сусідніх провінціях.

    У зв'язку з цим, відзначає видання, в аеропорту перебувають сотні людей в очікуванні вильоту з країни.

    Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.

    Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.

    Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

    Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.


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