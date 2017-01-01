В аеропорту Балі залишилися заблоковані майже 60 тисяч пасажирів
- Вчора, 07:21
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На Балі через загрозу виверження вулкана скасували 445 авіарейсів
Через загрозу виверження вулкана Агун на Балі (Індонезія) аеропорт Балі I Gusti Ngurah Rai, який знаходиться приблизно в 60 км від вулкана, буде закритий протягом 24 годин.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, були скасовані рейси, що виконуються авіакомпаніями Singapore Airlines, Sriwijaya, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines і Jetstar.
В цілому, повідомили в аеропорту, було скасовано 445 рейсів (196 міжнародних і 249 внутрішніх). 59 тисяч пасажирів очікують на виліт з країни.
Повідомляється, що для авіаліній було підготовлено п'ять альтернативних аеропортів для переадресації вхідних рейсів, таких як аеропорти в сусідніх провінціях.
У зв'язку з цим, відзначає видання, в аеропорту перебувають сотні людей в очікуванні вильоту з країни.
Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.
Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.
Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.
Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.