В аеропорту Балі залишилися заблоковані майже 60 тисяч пасажирів

На Балі через загрозу виверження вулкана скасували 445 авіарейсів

Через загрозу виверження вулкана Агун на Балі (Індонезія) аеропорт Балі I Gusti Ngurah Rai, який знаходиться приблизно в 60 км від вулкана, буде закритий протягом 24 годин. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, були скасовані рейси, що виконуються авіакомпаніями Singapore Airlines, Sriwijaya, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines і Jetstar. В



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Фото: Reuters Виверження вулкану на Балі

На Балі через загрозу виверження вулкана скасували 445 авіарейсів

Через загрозу виверження вулкана Агун на Балі (Індонезія) аеропорт Балі I Gusti Ngurah Rai, який знаходиться приблизно в 60 км від вулкана, буде закритий протягом 24 годин.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, були скасовані рейси, що виконуються авіакомпаніями Singapore Airlines, Sriwijaya, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines і Jetstar.

В цілому, повідомили в аеропорту, було скасовано 445 рейсів (196 міжнародних і 249 внутрішніх). 59 тисяч пасажирів очікують на виліт з країни.

Повідомляється, що для авіаліній було підготовлено п'ять альтернативних аеропортів для переадресації вхідних рейсів, таких як аеропорти в сусідніх провінціях.

У зв'язку з цим, відзначає видання, в аеропорту перебувають сотні людей в очікуванні вильоту з країни.

Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.

Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.

Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.



