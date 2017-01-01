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    Індонезії підвищила до максимуму небезпеку від виверження вулкана на Балі

    Жителів у радіусі 8-10 км закликали негайно евакуюватися
    У понеділок, 27 листопада, Агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що підняло тривогу на вищому рівні (чотири) на вулкані гори Маунт Агун. Про це повідомляє Reuters. «В очікуванні можливості і неминучого ризику стихійного лиха PVMBG (Центр вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих) підняв рівень
    • Вчора, 05:45
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    Жителів у радіусі 8-10 км закликали негайно евакуюватися

    У понеділок, 27 листопада, Агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що підняло тривогу на вищому рівні (чотири) на вулкані гори Маунт Агун.

    Про це повідомляє Reuters.

    «В очікуванні можливості і неминучого ризику стихійного лиха PVMBG (Центр вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих) підняв рівень попередження про гори Агунг з трьох до чотирьох, починаючи з 6:00 за місцевим часом», - йдеться в заяві.

    Також агентство закликало жителів в радіусі 8-10 км (5-6 миль) навколо вулкана негайно евакуюватися.

    «Сірий попіл і слабкі випадкові вибухи можна почути на відстані 12 км (7 миль) від піку. Полум'я було видно вночі, що вказує на можливе виверження, яке може відбутися в будь-який час», - йдеться в заяві агентства з пом'якшення наслідків стихійного лиха в Індонезії.

    Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.

    Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.

    Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

    Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.


    стихійні лиха вулкан Індонезія
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