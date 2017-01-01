Індонезії підвищила до максимуму небезпеку від виверження вулкана на Балі

Жителів у радіусі 8-10 км закликали негайно евакуюватися

У понеділок, 27 листопада, Агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що підняло тривогу на вищому рівні (чотири) на вулкані гори Маунт Агун. Про це повідомляє Reuters. «В очікуванні можливості і неминучого ризику стихійного лиха PVMBG (Центр вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих) підняв рівень



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Жителів у радіусі 8-10 км закликали негайно евакуюватися

У понеділок, 27 листопада, Агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що підняло тривогу на вищому рівні (чотири) на вулкані гори Маунт Агун.

Про це повідомляє Reuters.

«В очікуванні можливості і неминучого ризику стихійного лиха PVMBG (Центр вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих) підняв рівень попередження про гори Агунг з трьох до чотирьох, починаючи з 6:00 за місцевим часом», - йдеться в заяві.

Також агентство закликало жителів в радіусі 8-10 км (5-6 миль) навколо вулкана негайно евакуюватися.

«Сірий попіл і слабкі випадкові вибухи можна почути на відстані 12 км (7 миль) від піку. Полум'я було видно вночі, що вказує на можливе виверження, яке може відбутися в будь-який час», - йдеться в заяві агентства з пом'якшення наслідків стихійного лиха в Індонезії.

Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.

Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.

Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.



