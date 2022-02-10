Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ

виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур

Терористом виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур

За даними слідства, чоловіка завербували через одну з анонімних груп у Telegram

Служба безпеки України заявила, що викрила чоловіка, який готував теракт у Києві. Його нібито завербували білоруські державні структури. Про це йдеться на сайті СБУ.

У спецслужбі розповіли, що спіймали зловмисника під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій. Для цього він використовував легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Зловмисником виявився завербований місцевий житель. В СБУ кажуть, що чоловік також робив неправдиві повідомлення про замінування і залякував журналістів та іноземних громадян. Для цього він нібито малював написи з погрозами та провокаціями біля їхніх домівок.

За даними спецслужби, чоловік також організовував акції біля іноземних дипломатичних представництв, під час яких використовували «деструктивну агітацію». А ще СБУ з'ясувала, що чоловік збирав інформацію про українських військових із прикордонних районів.

Акція, до організації якої був причетний ймовірний білоруський агент Фото: Служба безпеки України



Тож українська спецслужба вважає, що цей чоловік працював на «розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь».

Слідчі з'ясували, що зловмисника завербували в анонімній групі у Telegram. Його роботою керували через російську електронну пошту. За роботу він отримував перекази коштів на банківський рахунок.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: теракт та державна зрада. За це йому може загрожувати від 5 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.