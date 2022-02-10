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    Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ

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    Терористом&nbsp;виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур - Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ
    Терористом виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур
    скріншот з відео/фото СБУ

    За даними слідства, чоловіка завербували через одну з анонімних груп у Telegram

    Служба безпеки України заявила, що викрила чоловіка, який готував теракт у Києві. Його нібито завербували білоруські державні структури. Про це йдеться на сайті СБУ.

    У спецслужбі розповіли, що спіймали зловмисника під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій. Для цього він використовував легкозаймисті матеріали та піротехніку.

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    Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ
    Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ
    Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ

    Зловмисником виявився завербований місцевий житель. В СБУ кажуть, що чоловік також робив неправдиві повідомлення про замінування і залякував журналістів та іноземних громадян. Для цього він нібито малював написи з погрозами та провокаціями біля їхніх домівок.

    За даними спецслужби, чоловік також організовував акції біля іноземних дипломатичних представництв, під час яких використовували «деструктивну агітацію». А ще СБУ з'ясувала, що чоловік збирав інформацію про українських військових із прикордонних районів.

    Акція, до організації якої був причетний ймовірний білоруський агент Фото: Служба безпеки України

    Акція, до організації якої був причетний ймовірний білоруський агент Фото: Служба безпеки України


    Тож українська спецслужба вважає, що цей чоловік працював на «розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь».

    Слідчі з'ясували, що зловмисника завербували в анонімній групі у Telegram. Його роботою керували через російську електронну пошту. За роботу він отримував перекази коштів на банківський рахунок.

    Правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: теракт та державна зрада. За це йому може загрожувати від 5 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

    Теги: Білорусь теракт СБУ Київ тероризм замінування КДБ державна зрада
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    Агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві – СБУ