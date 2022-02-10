Шабунін показав шалені результати роботи антикорупційних органів
Детективи НАБУ, прокурори САП і судді ВАКС чи не щодня «радують» українців викриванням корупціонерів
За два останні тижні Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд показали ефективну роботу. Детективи НАБУ, прокурори САП і судді ВАКС чи не щодня наразі «радують» українців викриванням корупціонерів, серед яких – депутати з правлячої партії «Слуга народу», забудовник та співробітник СБУ.
На шалені результати роботи антикорупційних органів звернув увагу директор директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.
«Коротко про два останні тижні НАБУ/САП/ВАКС :
- Взяли на хабарі народного депутата від правлячої партії.
- Кинули за грати три судді ( сім з половиною, сім і п’ять з половиною років з конфіскацією).
- Взяли на хабарі столичного депутата (голову комісії) від правлячої партії.
- Кинули за грати СБУшника на п’ять з половиною роки з конфіскацією.
- Взяли забудовника на хабарі в $120 тис.
- Скерували до суду справу (на 93 млн.) по ще одному нардепу від правлячої партії (на час злочину)», - написав він стислий огляд.
Додамо, що напередодні Шабунін розповів, як Офіс президента готує «знесення» конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, оскільки на Банковій – істерика від експертів, делегованих міжнародними партнерами України.
Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу». Згодом з'явилися подробиці затримання депутата Київради на мільйонному хабарі. А потім партія «Слуга народу» зробила дивну заяву щодо затримання свого депутата.
Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Сергій Кузьміних бере хабар. Нардепа Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Водночас Кузьміних назвав провокацією підозру щодо надання хабара за сприяння у перемозі у тендері.
Раніше директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін назвав впливового політика, який зриває конкурс з вибору керівника Антикорупційної прокуратури. Також Шабунін заявляв, що Коломойський стоїть за блокуванням конкурсу на антикорупційного прокурора.
Крім того, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), визнавши, що від цього залежить репутація президента Володимира Зеленського.
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