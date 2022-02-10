Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань

Міноборони Росії повідомило про початок російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022»

Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань «Союзна рішучість-2022». Про це повідомили у Міноборони Росії.

«10 лютого на загальновійськових полігонах збройних сил Республіки Білорусь у рамках другого етапу перевірки сил реагування Союзної держави розпочалося спільне вчення «Союзна рішучість-2022», – йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою відомства.

Маневри відбудуться на білоруських полігонах «Домановський», «Гозький», «Обуз-Ліснівський», «Брестський» та «Осиповичський», а також в окремих районах Білорусі.

Військовослужбовці відпрацюють посилення охорони державного кордону для протидії бойовикам, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника.

У Міноборони РФ повідомили, що до навчання залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу, які за короткий термін здійснили перегрупування на відстань близько десяти тисяч кілометрів, та Збройних сил Білорусії.

Читайте також: