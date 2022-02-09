До Білорусі прибув глава російського генштабу

Генерал російської армії контролюватиме військові навчання у Білорусі

Начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов прибув до Білорусі. Як повідомляє Міноборони РФ, генерал має проконтролювати «готовність російських військових до участі у навчаннях «Союзна рішучість».

«Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з'єднань та військових частин Збройних сил РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях «Союзна рішучість», – йдеться у повідомленні оборонного відомства РФ, яке цитують російські ЗМІ.

У міноборони РФ наголосили, що навчання є заключним етапом перевірки сил реагування «Союзної держави».

Навчання відбуваються у два етапи. На першому етапі, що проходить до 9 лютого, виконали передислокацію та створили угруповання військ на території Білорусі, організували охорону та оборону важливих військових та держоб'єктів, охорону держкордону у повітряному просторі.

Також провели перевірку готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Білорусі.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть спільні навчання «Союзна рішучість-2022», у рамках яких відпрацюють «питання запобігання та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів «Союзної держави».

Навчання відбуватимуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Читайте також: