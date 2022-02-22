Ахметов назвав дату свого повернення в Україну

Ахметов має намір завтра повернутися в Україну

Бізнесмен Рінат Ахметов планує прибути в Україну 23 лютого. Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова у Facebook.

«Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого», – повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен після візиту до Маріуполя в День єднання, 16 лютого, полетів до Європи для проведення низки ділових зустрічей.

Тоді ж Терехова повідомила, що бізнесмен має намір прибути в Україну за найменшого загострення ситуації.

Нагадаємо, Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

«Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – заявив Ахметов.

На його думку, «зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн».

Додамо, що «Метінвест» з 1 березня підвищить зарплату працівникам своїх українських підприємств.