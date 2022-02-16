Ахметов у Маріуполі. Повний виступ мільярдера на «Азовсталі»

Ахметов: «Щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні»

Бізнесмен Рінат Ахметов під час візиту до Маріуполя подякував трудовому колективу металургійного підприємства «Азовсталь» за роботу та запевнив, що приїхав, аби підтримати місто у тривожні часи.

«Мені дуже приємно цього дня бути поряд із вами, у місті Маріуполі. Передусім, мені б хотілося від усього серця подякувати вам! Дякую за вашу працю! Дякую за вашу відповідальність! А найголовніше – дякую вам за любов до рідних заводів, до рідного міста й до нашої рідної країни! Дякую вам! Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно та тривожно. Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу. У нас з вами одна мета – сильні та успішні підприємства, сильний, красивий, мирний, та успішний Маріуполь, сильна, єдина, незалежна, цілісна та успішна Україна», – заявив бізнесмен.

«А найголовніше – щасливі люди, щасливі українці. Моя формула успіху складається з трьох компонентів – любити, вірити і знати. Ми любимо Маріуполь, ми любимо Україну. Ми віримо в Маріуполь, ми віримо в Україну. І я знаю точно, що разом ми досягнемо величезних успіхів. Ми і далі працюватимемо, ми і далі будуватимемо, ми і далі інвестуватимемо. Цього року ми інвестуємо $1 мільярд у нове виробництво. Ми побудуємо університет. Ми зробимо все, щоби Маріуполь розвивався, а в маріупольцев була гідна робота, гідна зарплата й щасливе життя. Ми сьогодні на відстані 120 км від мого рідного Донецька. Я не був у своєму рідному, улюбленому місті 8 років», – повідомив Ахметов.

Донбас може бути щасливим лише разом із єдиною та незалежною Україною, заявив Ахметов. «У мене є мрія. Щоби на Донбас Арені лунав гімн Ліги Чемпіонів. Щоби в мене була можливість виступити перед рідними уболівальниками, перед моїми земляками. Я вже не раз казав і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні. Дякую вам і будьте щасливі!», – сказав бізнесмен.

Нагадаємо, бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський сьогодні, 16 лютого, приїхали у Маріуполь. Учора 15 лютого, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов повернувся в Україну.

Літак, Ахметова, за даними журналіста-розслідувача Михайла Ткача, приземлився у Запоріжжі. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив Ткач. Також напередодні стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Як раніше повідомлялося, наглядову раду компанії Ахметова очолить Олег Попов. До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками. Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».