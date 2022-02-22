Загроза вторгнення. Мільярдер Ахметов зробив заяву
Компанія Ахметова сплатить мільярд гривень податків наперед
Український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.
«Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни», – йдеться у його коментарі, який цитує «Інтерфакс-Україна».
«Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – заявив Ахметов.
На його думку, «зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн».
«Хочу наголосити – хоч якими страшними сценаріями нас лякали б, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, в Маріуполі», – йдеться в коментарі.
«Але найголовніша наша цінність – це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі потреби вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде необхідно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть спрямовані, вирішить мій благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою», – сказав він.
Додамо, що «Метінвест» з 1 березня підвищить зарплату працівникам своїх українських підприємств.