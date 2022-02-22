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    Економіка та фінанси

    Загроза вторгнення. Мільярдер Ахметов зробив заяву

    На думку Ріната Ахметова, &laquo;зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів&raquo; - Загроза вторгнення. Мільярдер Ахметов зробив заяву
    На думку Ріната Ахметова, «зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів»
    фото: Уніан

    Компанія Ахметова сплатить мільярд гривень податків наперед

    Український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    «Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни», – йдеться у його коментарі, який цитує «Інтерфакс-Україна».

    «Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – заявив Ахметов.

    На його думку, «зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн».

    «Хочу наголосити – хоч якими страшними сценаріями нас лякали б, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, в Маріуполі», – йдеться в коментарі.

    «Але найголовніша наша цінність – це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі потреби вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде необхідно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть спрямовані, вирішить мій благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою», – сказав він.

    Додамо, що «Метінвест» з 1 березня підвищить зарплату працівникам своїх українських підприємств.

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    Теги: податки інвестиції бізнес Рінат Ахметов Україна
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    Загроза вторгнення. Мільярдер Ахметов зробив заяву