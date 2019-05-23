  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інформація про те, що Air France призупинить польоти в Україну, не підтвердилась

    • Розсилка
    Інформація про те, що Air France призупинить польоти в Україну, не підтвердилась

    Авіакомпанія Air France оновила «зимовий» розклад, і рейси в Київ знову з’явились в системі

    Авіакомпанія Air France надалі виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років і буде здійснювати рейси Париж-Київ.

    Раніше портал Avianews повідомив, що французький перевізник призупинить польоти в Київ на період зимової навігації, пославшись на відсутність квитків у системі після 26 жовтня 2019 року.

    Проте потім авіакомпанія оновила «зимовий» розклад, і рейси в Київ знову з’явились в системі.

    Приклад бронювання на лютий 2020 року
    Приклад бронювання на лютий 2020 року

    Наразі польоти між Києвом і Парижем виконують три авіакомпанії - Air France і МАУ – двічі на день, Aigle Azur – тричі на тиждень. Із 11 червня рейси Київ - Париж відкриє SkyUp з частотою тричі на тиждень.

    Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Київ Париж літак авіаперевезення Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ