Інформація про те, що Air France призупинить польоти в Україну, не підтвердилась



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіакомпанія Air France оновила «зимовий» розклад, і рейси в Київ знову з’явились в системі

Авіакомпанія Air France надалі виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років і буде здійснювати рейси Париж-Київ.

Раніше портал Avianews повідомив, що французький перевізник призупинить польоти в Київ на період зимової навігації, пославшись на відсутність квитків у системі після 26 жовтня 2019 року.

Проте потім авіакомпанія оновила «зимовий» розклад, і рейси в Київ знову з’явились в системі.

Приклад бронювання на лютий 2020 року

Наразі польоти між Києвом і Парижем виконують три авіакомпанії - Air France і МАУ – двічі на день, Aigle Azur – тричі на тиждень. Із 11 червня рейси Київ - Париж відкриє SkyUp з частотою тричі на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня.

Джерело: Європейська правда