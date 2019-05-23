Пряме авіасполучення Київ – Ізмір запрацює з 15 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейси між Києвом й Ізміром виконуватимуться щоденно на середньомагістральних повітряних суднах Boeing 737-800 нового покоління та Embraer

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня цього року. Про це повідомили в прес-службі МАУ.

«У період літньої навігації 2019 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розширить географію польотів та розпочне виконання власних прямих рейсів до Ізміра. Починаючи з 15 червня 2019 року, пасажири зможуть дістатися прямими рейсами МАУ з Києва до Ізміра», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рейси між Києвом й Ізміром виконуватимуться щоденно на середньомагістральних повітряних суднах Boeing 737-800 нового покоління та Embraer.

Зокрема, рейс PS701 виконуватиметься щоденно об 11:05 з Києва до Ізміра, а зворотній PS702 вилітатиме з Ізміра о 14:10 (за місцевим часом) також щоденно.

Квитки можна придбати на сайті, у касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.

Мінімальна вартість перельоту в один бік з урахуванням податків та зборів становитиме 819 гривень за умови завчасного бронювання. Ціна може відрізнятися залежно від напрямку та змінюватися відповідно до коливань курсу гривні відносно долара США.

«Завдяки прямому сполученню між Києвом та Ізміром українці отримають можливість відкрити для себе нові куточки Туреччини. У той же час іноземні пасажири зможуть завітати до України або ж скористатися широкою маршрутною мережею МАУ з рейсами до міст Західної Європи та країн Скандинавії зі зручною пересадкою у Міжнародному аеропорту «Бориспіль», - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована у 1992 році. Вона з'єднує Україну з-понад 50 містами та ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу і країн СНД та забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів до понад 3 тисяч міст світу. Сьогодні до складу флоту МАУ входить 42 авіалайнери різних модифікацій, включно з 28 середньомагістральними Boeing 737 NG із середнім віком 9,7 років. Середній вік парку МАУ – 11,6 років. МАУ виконує понад 1100 регулярних рейсів на тиждень. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (KBP).

Джерело: Укрінформ