Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»
Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради
Учасники акції тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію»
Під Офісом президента на вул. Банковій у Києві в четвер, 4 липня, громадські активісти озвучили главі держави Володимиру Зеленському «червоні лінії» і закликали владу не переступати їх.
Участь в акції беруть близько сотні людей, повідомляє Укрінформ.
Вони тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію». Активісти також обмалювали обличчя червоною фарбою.
Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради.
Активісти виставили новій владі «червоні лінії» і застерегли, що, перетнувши їх, вона зіткнеться з протестами та спротивом громадянського суспільства. Зокрема, активісти вказали такі «червоні лінії» для Зеленського:
- відмова від спрямованих на зближення з НАТО і ЄС кроків або саботаж таких кроків;
- відмова від санкцій проти Росії чи надання згоди на їх зменшення;
- розширення економічних, політичних, культурних та інших зв’язків з Росією;
- участь в будь-яких ініційованих Росією міждержавних об’єднаннях;
- скасування заборон на російські телепрограми, радіопередачі, фільми, книги, інтернет-сайти, а також на в’їзд до України росіян, які підтримують політику Володимира Путіна щодо України та відвідували окуповані території всупереч українському законодавству;
- рішення, що призводять до втрати території;
- федералізація України;
- визнання будь-яких прав Росії на окуповані нею українські території;
- автономія чи особливий статус будь-яких областей чи окупованих територій Донеччини та Луганщини;
- скорочення чисельності військ та озброєння;
- скорочення фінансування армії, відмова від її модернізації та ліквідація або саботаж спрямованих на це програм;
- відмова від військової співпраці з країнами НАТО або саботаж цієї співпраці;
- скасування мовного закону або внесення до нього поправок, які вихолощують його дію;
- скасування чи скорочення квот на українську мову і музику в теле- та радіоефірі;
- скасування результатів декомунізації, повернення старих назв, пам’ятників, меморіальних табличок;
- відмова від подальшого проведення декомунізації.
«Ми закликаємо всіх політиків, громадянських активістів, просто небайдужих громадян зробити те саме: виставити «червоні лінії» та вчинити масовий протест у разі переходу цих ліній новою владою», - наголосили активісти.
Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебував з візитом у Канаді.
Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.
Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.