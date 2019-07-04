Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»



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Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради Фото: Олена Худякова

Учасники акції тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію»

Під Офісом президента на вул. Банковій у Києві в четвер, 4 липня, громадські активісти озвучили главі держави Володимиру Зеленському «червоні лінії» і закликали владу не переступати їх.

Участь в акції беруть близько сотні людей, повідомляє Укрінформ.

Вони тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію». Активісти також обмалювали обличчя червоною фарбою.

Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради.

Активісти виставили новій владі «червоні лінії» і застерегли, що, перетнувши їх, вона зіткнеться з протестами та спротивом громадянського суспільства. Зокрема, активісти вказали такі «червоні лінії» для Зеленського:

- відмова від спрямованих на зближення з НАТО і ЄС кроків або саботаж таких кроків;

- відмова від санкцій проти Росії чи надання згоди на їх зменшення;

- розширення економічних, політичних, культурних та інших зв’язків з Росією;

- участь в будь-яких ініційованих Росією міждержавних об’єднаннях;

- скасування заборон на російські телепрограми, радіопередачі, фільми, книги, інтернет-сайти, а також на в’їзд до України росіян, які підтримують політику Володимира Путіна щодо України та відвідували окуповані території всупереч українському законодавству;

- рішення, що призводять до втрати території;

- федералізація України;

- визнання будь-яких прав Росії на окуповані нею українські території;

- автономія чи особливий статус будь-яких областей чи окупованих територій Донеччини та Луганщини;

- скорочення чисельності військ та озброєння;

- скорочення фінансування армії, відмова від її модернізації та ліквідація або саботаж спрямованих на це програм;

- відмова від військової співпраці з країнами НАТО або саботаж цієї співпраці;

- скасування мовного закону або внесення до нього поправок, які вихолощують його дію;

- скасування чи скорочення квот на українську мову і музику в теле- та радіоефірі;

- скасування результатів декомунізації, повернення старих назв, пам’ятників, меморіальних табличок;

- відмова від подальшого проведення декомунізації.

«Ми закликаємо всіх політиків, громадянських активістів, просто небайдужих громадян зробити те саме: виставити «червоні лінії» та вчинити масовий протест у разі переходу цих ліній новою владою», - наголосили активісти.

Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебував з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.