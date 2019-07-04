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    Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»

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    <p>Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради</p> - Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»

    Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради

    Фото: Олена Худякова

    Учасники акції тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію»

    Під Офісом президента на вул. Банковій у Києві в четвер, 4 липня, громадські активісти озвучили главі держави Володимиру Зеленському «червоні лінії» і закликали владу не переступати їх.

    Участь в акції беруть близько сотні людей, повідомляє Укрінформ.

    Вони тримають плакати із написом «Не перетинай червону лінію». Активісти також обмалювали обличчя червоною фарбою.

    Мітингувальники в ході акції тягнуть червону нитку від Банкової до будівлі Верховної Ради.

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    Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»
    Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»
    Активісти на Банковій вимагають у Зеленського не переступати «червоні лінії»
    Фото: Олена Худякова

    Активісти виставили новій владі «червоні лінії» і застерегли, що, перетнувши їх, вона зіткнеться з протестами та спротивом громадянського суспільства. Зокрема, активісти вказали такі «червоні лінії» для Зеленського:

    - відмова від спрямованих на зближення з НАТО і ЄС кроків або саботаж таких кроків;

    - відмова від санкцій проти Росії чи надання згоди на їх зменшення;

    - розширення економічних, політичних, культурних та інших зв’язків з Росією;

    - участь в будь-яких ініційованих Росією міждержавних об’єднаннях;

    - скасування заборон на російські телепрограми, радіопередачі, фільми, книги, інтернет-сайти, а також на в’їзд до України росіян, які підтримують політику Володимира Путіна щодо України та відвідували окуповані території всупереч українському законодавству;

    - рішення, що призводять до втрати території;

    - федералізація України;

    - визнання будь-яких прав Росії на окуповані нею українські території;

    - автономія чи особливий статус будь-яких областей чи окупованих територій Донеччини та Луганщини;

    - скорочення чисельності військ та озброєння;

    - скорочення фінансування армії, відмова від її модернізації та ліквідація або саботаж спрямованих на це програм;

    - відмова від військової співпраці з країнами НАТО або саботаж цієї співпраці;

    - скасування мовного закону або внесення до нього поправок, які вихолощують його дію;

    - скасування чи скорочення квот на українську мову і музику в теле- та радіоефірі;

    - скасування результатів декомунізації, повернення старих назв, пам’ятників, меморіальних табличок;

    - відмова від подальшого проведення декомунізації.

    «Ми закликаємо всіх політиків, громадянських активістів, просто небайдужих громадян зробити те саме: виставити «червоні лінії» та вчинити масовий протест у разі переходу цих ліній новою владою», - наголосили активісти.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебував  з візитом у Канаді. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

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