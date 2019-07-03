Зеленський розказав Трюдо про кроки для досягнення миру на Донбасі



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Зеленський упевнений, що миру на Донбасі можна досягти політико-дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Про це глава держави заявив 2 липня у Торонто, під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики», – сказав Зеленський.

Президент подякував Канаді за активну і всебічну підтримку України у цьому напрямі та консолідацію міжнародної спільноти для допомоги Україні у протидії російській агресії та санкційній політиці.

«Особливо це питання постає в контексті невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення наших 24 моряків та повернення захоплених українських кораблів», – додав глава держави.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Президент назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності нашої країни.