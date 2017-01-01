Активісти оголосили вимоги для зняття блокади з телеканалу NewsOne

Активісти зокрема вимагають змінити політику телеканалу, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська»

Активісти, які блокують в’їзд до офісу українського телеканалу NewsOne, заявляють, що будуть продовжувати свою акцію, доки не будуть виконані їхні вимоги. Їхні вимоги можна почути у записі онлайн-трансляції блокування, яку вели прибічники партії «Братство» Дмитра Корчинського. Активіст Олексій Середюк заявив, що власник



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Фото: Уніан Блока телеканалу NewsOne

Активісти зокрема вимагають змінити політику телеканалу, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська»

Активісти, які блокують в’їзд до офісу українського телеканалу NewsOne, заявляють, що будуть продовжувати свою акцію, доки не будуть виконані їхні вимоги.

Їхні вимоги можна почути у записі онлайн-трансляції блокування, яку вели прибічники партії «Братство» Дмитра Корчинського.

Активіст Олексій Середюк заявив, що власник телеканалу, позафракційний народний депутат Євген Мураєв має покаятися за «сепаратистські висловлювання». Також активісти вимагають звільнити «найватніших» ведучих і змінити політику телеканалу, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

«До тих пір, поки цього не станеться, наша мирна акція буде продовжуватися», - сказав Середюк.

За його словами, у блокаді беруть участь учасники АТО і представники різних громадських організацій. Активісти розпалили багаття і облаштовують свій побут під будівлею офісу NewsOne.

Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.

Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

Джерело: ТСН