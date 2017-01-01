Блокування телеканалу NewsOne: активісти розпалили багаття та облаштовують побут
- Сьогодні, 21:42
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Під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують
У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття.
Про це ввечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу.
Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують.
На підтримку телеканалу виступили нардеп Надія Савченко, екс-глава Мін'юсту Олена Лукаш, позафракційний нардеп Дмитро Добродомов, екс-нардеп від «Партії регіонів» Ганна Герман, екс-міністр транспорту України Євген Червоненко, нардепи від БПП Олег Барна і Григорій Шверк.
Для участі в прямому ефірі на телеканал приїхав лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі. Учасники блокування телеканалу пропустили його до студії разом з представником телеканалу Василем Головановим.
Нагадаємо, сьогодні телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.
Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.
На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.