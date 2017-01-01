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    Блокування телеканалу NewsOne: активісти розпалили багаття та облаштовують побут

    Під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують
    У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття. Про це ввечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу. Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують. На
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    Протестувальники під&nbsp;телеканалом NewsOne
    Протестувальники під телеканалом NewsOne

    Під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують

    У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття.

    Про це ввечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу.

    Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують.

    На підтримку телеканалу виступили нардеп Надія Савченко, екс-глава Мін'юсту Олена Лукаш, позафракційний нардеп Дмитро Добродомов, екс-нардеп від «Партії регіонів» Ганна Герман, екс-міністр транспорту України Євген Червоненко, нардепи від БПП Олег Барна і Григорій Шверк.

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    Для участі в прямому ефірі на телеканал приїхав лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі. Учасники блокування телеканалу пропустили його до студії разом з представником телеканалу Василем Головановим.

    Нагадаємо, сьогодні телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. 

    Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

    На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

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