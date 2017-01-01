Блокування телеканалу NewsOne: активісти розпалили багаття та облаштовують побут

Під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують

У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття. Про це ввечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу. Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують. На



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Протестувальники під телеканалом NewsOne

Під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують

У Києві будівлю, де розміщується телеканал NewsOne, продовжують блокувати невідомі: вони облаштовують побут і розпалили багаття.

Про це ввечері 3 грудня повідомили на сайті телеканалу.

Згідно з повідомленням, під'їзди до NewsOne, як і раніше, заблоковано сітками і колючим дротом, розходитися учасники акції не планують.

На підтримку телеканалу виступили нардеп Надія Савченко, екс-глава Мін'юсту Олена Лукаш, позафракційний нардеп Дмитро Добродомов, екс-нардеп від «Партії регіонів» Ганна Герман, екс-міністр транспорту України Євген Червоненко, нардепи від БПП Олег Барна і Григорій Шверк.

Для участі в прямому ефірі на телеканал приїхав лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі. Учасники блокування телеканалу пропустили його до студії разом з представником телеканалу Василем Головановим.

Нагадаємо, сьогодні телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.

Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.