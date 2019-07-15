  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Активісти почали флешмоб проти кандидатів-убивців тварин (фото 18+)

    • Розсилка
    Кандидат у 118 окрузі на Львівщині Богдан Дубневич - Активісти почали флешмоб проти кандидатів-убивців тварин (фото 18+)
    Кандидат у 118 окрузі на Львівщині Богдан Дубневич

    У мережу виклали фото кандидатів у нардепи Володимира Кальцева та Богдана Дубневича із трупами тварин

    Захисники тварин запустили флешмоб #КандидатиВбивціТварин, щоб зібрати та систематизувати інформацію про кандидатів у депутати, які хизувались на камеру вбитими тваринами. Про це написала у соцмережі активістка Юлія Шаболтас. 

    Шаболтас опублікувала фото Володимира Кальцева та Богдана Дубневича із трупами тварин. 

    Читайте також

    «Пропоную флешмоб з хештегом #КандидатиВбивціТварин. Ці люди не мають бути у Верховній Раді. Злочини проти тварин – не менш огидні, ніж злочини проти людей чи держави. Прохання поширити цей пост та скидати мені інформацію про інших кандидатів, помічених у жорстоких вбивствах тварин. Не будьте байдужими!», – написала активістка. 

    Вона нагадала, що в мережі активно обговорюють свіжі фото із полювання Володимира Кальцева, який балотується за списком Опозиційної платформи, але він не єдиний, хто хизувався убитими тваринами. 

    «Мережу обурила інформація про кандидата у нардепи Володимира Кальцева та вбитим левом. Але хіба він один такий? Є такий депутат та, водночас, кандидат у 118 окрузі на Львівщині на отримання мандату у Раді наступного скликання – Богдан Дубневич. Трохи погуглила, знайшла фото з кривавого сафарі», – додала активістка Шаболтас. 

    Кандидат від Опозиційної платформи Володимир Кальцев позує із убитим на сафарі левом
    Кандидат від Опозиційної платформи Володимир Кальцев позує із убитим на сафарі левом

    Вона закликала збирати всю інформацію про кандидатів-убивць тварин та публікувати її під єдиним хештегом. 

    Нагадаємо, що днями в мережі з’явились фото кандидата від Опозиційної платформи Володимира Кальцева, де він позував із убитими на сафарі тваринами.

    Читайте також
    вибори депутати активісти тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ