Активісти почали флешмоб проти кандидатів-убивців тварин (фото 18+)



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Кандидат у 118 окрузі на Львівщині Богдан Дубневич

У мережу виклали фото кандидатів у нардепи Володимира Кальцева та Богдана Дубневича із трупами тварин

Захисники тварин запустили флешмоб #КандидатиВбивціТварин, щоб зібрати та систематизувати інформацію про кандидатів у депутати, які хизувались на камеру вбитими тваринами. Про це написала у соцмережі активістка Юлія Шаболтас.

Шаболтас опублікувала фото Володимира Кальцева та Богдана Дубневича із трупами тварин.

«Пропоную флешмоб з хештегом #КандидатиВбивціТварин. Ці люди не мають бути у Верховній Раді. Злочини проти тварин – не менш огидні, ніж злочини проти людей чи держави. Прохання поширити цей пост та скидати мені інформацію про інших кандидатів, помічених у жорстоких вбивствах тварин. Не будьте байдужими!», – написала активістка.

Вона нагадала, що в мережі активно обговорюють свіжі фото із полювання Володимира Кальцева, який балотується за списком Опозиційної платформи, але він не єдиний, хто хизувався убитими тваринами.

«Мережу обурила інформація про кандидата у нардепи Володимира Кальцева та вбитим левом. Але хіба він один такий? Є такий депутат та, водночас, кандидат у 118 окрузі на Львівщині на отримання мандату у Раді наступного скликання – Богдан Дубневич. Трохи погуглила, знайшла фото з кривавого сафарі», – додала активістка Шаболтас.

Кандидат від Опозиційної платформи Володимир Кальцев позує із убитим на сафарі левом

Вона закликала збирати всю інформацію про кандидатів-убивць тварин та публікувати її під єдиним хештегом.

Нагадаємо, що днями в мережі з’явились фото кандидата від Опозиційної платформи Володимира Кальцева, де він позував із убитими на сафарі тваринами.