Обшуки на Закарпатті: слідчі навідались до кандидата від партії Балоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обшуки проводять в 73-му окрузі, в який входять Виноградів та Берегове

Сьогодні з 7-ї ранку поліція почала проводити на Закарпатті масові обшуки по справі підкупу виборців. В рамках цієї справи слідчі дії провели і вдома у члена партії «Єдиний центр» Петра Добромільського, який балотується по 73-му округу.

Відповідне відео він розмістив у Facebook.

«Люди приїхали робити у мене вдома обшук по підкупу виборців. І це я, обласний депутат, який працює без зарплати, я підкупляю виборців?» - нарікав Добромільський.

Сьогодні партія «Єдиний центр» опублікувала звернення, в якому заявила, що звинувачення в підкупі – нова виборча технологія, яку взяли на службу кандидати, близькі до колишньої влади, яка ще має своїх представників в уряді.

«Закликаємо правоохоронців не перетворюватись на агентство з чорного піару і залишатися гарантом чесних, прозорих виборів…Вибори закінчяться, і ті, хто сьогодні намагаються звинуватити когось в злочині, завтра самі стануть обвинуваченими і відповідатимуть перед законом», - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, в Департаменті захисту економіки Нацполіції 15 липня повідомили, що правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до організації мережі підкупу виборців. Йдеться про те, що група осіб на Закарпатті організувала «схему» скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів у народні депутати.

За голосування у день виборів за певного кандидати у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень. Для цього виборцю треба буде сфотографувати бюлетень у кабінці з відміткою навпроти потрібного депутата та передати фото куратору.