Al Jazeera пов’язала виведення Ложкіна з інвестради з розслідуванням про продаж UMH

За інформацією ЗМІ, Ложкін пішов з посади після початку розслідування Al Jazeera про угоду, пов'язану з продажем медіахолдингу UMH в 2013 році

Президент України Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу United Media Holdings (UMH) Сергію Курченку. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera. У розслідуванні



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Борис Ложкін

За інформацією ЗМІ, Ложкін пішов з посади після початку розслідування Al Jazeera про угоду, пов'язану з продажем медіахолдингу UMH в 2013 році

Президент України Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу United Media Holdings (UMH) Сергію Курченку.

Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.

У розслідуванні зазначено, що звільнення Ложкіна начебто сталося за кілька годин після того, як журналісти сконтактували із ними з приводу історії, яка свідчить про те, що обидва отримали десятки мільйонів доларів від угоди при продажі UMH бізнесмену Сергію Курченку у 2013 році.

Телеканал повідомляє, що австрійські правоохоронці розслідували транзакцію в розмірі 130 мільйонів доларів, яка стала частиною угоди, що, за підозрою, могло бути відмиванням грошей.

«Але згодом вони припинили розслідування, заявивши, що не знайшли жодних доказів того, що гроші були «брудними», частково через те, що вони не отримали жодної інформації від своїх українських колег», - повідомляє Al Jazeera.

За інформацією Al Jazeera, майже третина суми, яку Ложкін і його інвестори отримали від продажу UMH, мають «незаконне походження». Це є достатньою підставою для подальшого розслідування як в Україні, так і в Австрії, вважає ЗМІ.

Аналіз документів реєстру компанії також начебто свідчить, що в день продажу медіахолдингу президент Петро Порошенко був акціонером UMH через компанію на Британських Віргінських островах. Al Jazeera стверджує, що він отримав свою вигоду від угоди, хоч і раніше заперечував це. Порошенко стверджував, що продав свою трипроцентну частку в UMH за кілька місяців до угоди.

Представник президента спростував інформацію, що Порошенко прямо або побічно володів будь-якою часткою в UMH на день операції. Він додав, що Порошенко продав свої пакети акцій у всіх проектах UMH в 2012 році і травні 2013 року.

У Ложкіна поки не прокоментували цю інформацію.

Al Jazeera запевняє, що зв’язалась із Порошенком та Ложкіним у вівторок, 6 лютого, а у середу Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.