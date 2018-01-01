Ложкін йде від Порошенка

Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна

Президент України Петро Порошенко підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради. Указ оприлюднено на сайті президента. Зокрема Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна. Також своїм указом президент ввів до складу ради таких осіб: голову правління компанії Turkcell Iletisim