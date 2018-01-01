Ложкін йде від Порошенка
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Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна
Президент України Петро Порошенко підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради.
Указ оприлюднено на сайті президента.
Зокрема Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.
Також своїм указом президент ввів до складу ради таких осіб: голову правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Туреччина) Ахмета Акча, голову правління компанії Marubeni Corporation (Японія) Теруо Асада, президента та генерального директора групи компаній Sumitomo Corp. (Японія) Куніхару Накамура.
Порошенко також наказав затвердити у складі Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера, старшого віце-президента, фінансового директора компанії General Electric (США).
Крім того президент доручив покласти на Дмитра Шимківа, заступника глави Адміністрації президента України, члена Національної інвестиційної ради тимчасове виконання обов'язків секретаря Ради.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.