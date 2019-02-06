Аласанія вважає, що Порошенко не причетний до його звільнення
-
Розсилка
За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна
Зураб Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.
Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.
«Вони (наглядова рада - ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало «невисвітлення особи президента». Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися», - зазначає він.
За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна.
«Ми підтримуємо Суспільне». Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була», - зауважив він.
Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне – «Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав».