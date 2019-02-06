Аласанія вважає, що Порошенко не причетний до його звільнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зураб Аласанія не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне

За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна

Зураб Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.

«Вони (наглядова рада - ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало «невисвітлення особи президента». Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися», - зазначає він.

За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна.

«Ми підтримуємо Суспільне». Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була», - зауважив він.

Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне – «Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав».