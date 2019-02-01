Оприлюднений лист профспілки з фактами зловживань Аласанії



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Наглядова рада НСТУ 31 січня підтримала розірвання контракту з Аласанією

Лист від 18 грудня був адресований голові наглядової ради ПАТ НСТУ Тетяні Лебедєвій

Профспілка «Національної суспільної телерадіокомпанії України» повідомила про факти зловживань з боку глави НСТУ Зураба Аласанії.

Лист первинної організації ПАТ НСТУ Всеукраїнської профспілки працівників сфери комп'ютерних та інформаційних технологій на адресу голови наглядової ради ПАТ НСТУ Тетяни Лебедєвої від 18 грудня опубліковало видання ZiK у п'ятницю, 1 лютого.

У документі заявляється, зокрема, про порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, великих зарплатах і преміях для керівництва і мізерних зарплатах для рядових працівників. «Призначення на високооплачувані посади осіб без належної освіти, із порушенням кваліфікаційних вимог та конкурсних процедур; кулуарні призначення наближених до керівництва осіб, що простежується в діяльності понад 50 осіб... Встановлення незаконних розмірів надбавок, доплат, премій, які сягають мільйонів гривень, встановлення незаконних винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат», - йдеться в документі.

У листі звертається увага на відкриття на той момент вже низки кримінальних проваджень, зокрема, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ НСТУ при проведенні тендерів.

Також повідомляється, що листи про корупційні правопорушення до ПАТ НСТУ також передані до Державного департаменту США, «оскільки відмивання коштів міжнародної технічної допомоги правлінням ПАТ НСТУ під керівництвом Аласанії хоча і відбувається на території України, але стосується нецільового використання коштів, наданих урядом США».

При цьому наводиться кілька прикладів таких порушень.

«Неефективне використання коштів НСТУ підтверджується також звітом аудиту НСТУ за період з 19 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, проведеним міжнародною аудиторською компанією «Ернст енд Янг»... Уже є реакція президента ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є на заяви про корупційні правопорушення з боку керівництва ПАТ НСТУ. Вона поінформувала про початок перевірки та розслідування цих корупційних фактів Моніторинговим комітетом із корупції і секретаріатом GRECO. Зазначені матеріали також направлені Генеральному секретарю Ради Європи», - йдеться в листі.

У документі також наголошується, що спроби приховати негативні результати фінансової діяльності проводяться через рішення правління і наглядової ради ПАТ НСТУ.

«Українську спільноту (і не лише медійну) непокоїть непрофесійне здійснення управління компанією правлінням ПАТ НСТУ і незаконно створеним виконавчим директоратом», - йдеться в листі.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ у четвер 9 голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. Народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «причини наразі не відомі, юридична обґрунтованість - також».

Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.

1 листопада 2016 року він заявив про подання заяви щодо звільнення з займаної посади за власним бажанням з огляду на проблеми з бюджетом пісенного конкурсу «Євробачення-2017» і аналогічних складнощів із державним фінансуванням формованого в Україні на базі НТКУ Суспільного телебачення і значним психологічним навантаженням з боку громадськості і політиків.

10 квітня 2017 року наглядова рада Суспільного мовлення обрала Аласанію новим главою правління.

У липні 2018 року колишні журналісти НСТУ закликали Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення розірвати контракт з Аласанією. Його обвинувачували у запровадженні цензури, участі в корупційних скандалах, розвалі регіональних телерадіокомпаній, закритті програм на окремі теми.

Джерело: Інтерфакс-Україна