Алергіків закликали не їсти яблука та обмежити прогулянки



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Чутливим особам не рекомендуються прогулянки і під час дощів

Наступного тижня людям, чутливим до пилку, не рекомендується гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени, а також – вживати яблука з обережністю, адже, через перехресну алергенність їх білків із пилком берези, у чутливих осіб може виникати оральний алергічний синдром. Про це повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

Чутливим особам не рекомендуються прогулянки і під час дощів, адже опади саме вимивають з атмосфери пилок та збільшують концентрації потенційно алергенних спор грибів. Тому під час дощу концентрації і пилку, і спор, можуть бути високими.

Концентрації пилку берези наступного тижня з 11 по 19 квітня залишаться в Україні, здебільшого, помірними. До високих значень вони будуть підніматись у суху та сонячну погоду, Причому – на всій території України, адже березу часто використовують для озеленення у містах степової зони. Також у повітрі очікуються помірні та високі концентрації пилку ясена, на алергени якого реагують до 20% українців.

Загальний ризик виникнення симптомів сезонної алергії оцінюється як помірний.