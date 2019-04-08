Дослідження: кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі



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Неправильне харчування завдає шкоди серцю і викликає рак

Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені. Про це повідомляє ВВС.

Один з найбільш престижних медичних журналів Lancet опублікував дослідження, яке показало, що наш щоденний раціон - шкідливіший за куріння і є причиною кожної п'ятої смерті в світі.

Вчених цікавило не проблема ожиріння, а неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю і викликає рак.

Сіль у хлібині, соєвому соусі чи обробленій їжі найбільше підриває здоров'я і скорочує життя людини.

Дослідження незалежної науково-дослідницької організації «Глобальний тягар хвороб» визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість життя.

Отже, найбільше люди помирають від:

надлишку солі - три мільйони смертей

недостатнього споживання цільнозернових злаків - три мільйони смертей

дефіциту фруктів - два мільйони смертей.

«Недоїдання» корисних продуктів: горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти, - також є головними «вбивцями» людини.

«Ми вважаємо, що правильне харчування - це шлях до міцного здоров'я в усьому світі. Це дійсно важливо», - пояснив ВВС професор Крістофер Мюррей, директор Інституту метрики та оцінки в системі охорони здоров'я в Університеті Вашингтона.

З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання, і це пояснює, чому сіль - дійсно біла смерть.

Зловживання цим продуктом підвищує кров'яний тиск, що, в свою чергу, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

Сіль також руйнує серцево-судинну систему і призводить до серцевої недостатності.

А от зернові, фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і знижують ризик розвитку серцевих захворювань.

На рак і діабет 2 типу припадає решта смертельних випадків, пов'язаних з харчуванням.

Немає країни з ідеальною системою харчування: десь краще харчуються, десь - гірше. Це свідчить про те, наскільки світ далекий від оптимально корисної дієти.

Також нагадаємо, що в ЄС хочуть заборонити «веганські бургери» та «веганські стейки».

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