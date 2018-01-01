Американський безпілотник 12 годин літав над лінією зіткнення на Донбасі

Під час польоту безпілотник кілька разів підлітав до кордонів Воронезької, Белгородської та Ростовської областей

Американський стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі. Так, дрон протягом 12 годин курсував з півночі на південь уздовж лінії зіткнення, не перетинаючи її. Він летів на висоті близько 16 тисяч метрів при швидкості 600 кілометрів на годину. Зазначається, що військовий дрон здатний



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Американський стратегічний дрон RQ-4B

Під час польоту безпілотник кілька разів підлітав до кордонів Воронезької, Белгородської та Ростовської областей

Американський стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Так, дрон протягом 12 годин курсував з півночі на південь уздовж лінії зіткнення, не перетинаючи її. Він летів на висоті близько 16 тисяч метрів при швидкості 600 кілометрів на годину.

Зазначається, що військовий дрон здатний перебувати в повітрі до 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Уранці 16 лютого RQ-4А Global Hawk увійшов у повітряний простір України з боку Румунії і полетів на схід над Кіровоградською, Дніпропетровською та Харківською областями.

Під час польоту безпілотник кілька разів підлітав до кордонів Воронезької, Белгородської та Ростовської областей.

Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

Джерело: Інтерфакс-Україна