Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом

Безпілотник не перетинав лінію розмежування на Донбасі

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B в п'ятницю, 26 січня, зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на західні сайти, які відстежують польоти. Зазначається, що американський дальній безпілотник з бортовим номером 10-2043, що



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Безпілотний США RQ-4B

Безпілотник не перетинав лінію розмежування на Донбасі

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B в п'ятницю, 26 січня, зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на західні сайти, які відстежують польоти.

Зазначається, що американський дальній безпілотник з бортовим номером 10-2043, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, з ранку 26 січня практично весь день курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування на Донбасі, не перетинаючи її.

Розвідник здійснював політ на висоті близько 15,5 тисячі метрів і зі швидкістю 600 кілометрів на годину.

Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.