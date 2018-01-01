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    Події в Україні

    Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом

    Безпілотник не перетинав лінію розмежування на Донбасі
    Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B в п'ятницю, 26 січня, зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на західні сайти, які відстежують польоти. Зазначається, що американський дальній безпілотник з бортовим номером 10-2043, що
    • Сьогодні, 03:24
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    Безпілотний США RQ-4B
    Безпілотний США RQ-4B

    Безпілотник не перетинав лінію розмежування на Донбасі

    Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B в п'ятницю, 26 січня, зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на західні сайти, які відстежують польоти.

    Зазначається, що американський дальній безпілотник з бортовим номером 10-2043, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, з ранку 26 січня практично весь день курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування на Донбасі, не перетинаючи її.

    Розвідник здійснював політ на висоті близько 15,5 тисячі метрів і зі швидкістю 600 кілометрів на годину.

    Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

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