Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом
- Сьогодні, 03:24
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Безпілотник не перетинав лінію розмежування на Донбасі
Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B в п'ятницю, 26 січня, зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на західні сайти, які відстежують польоти.
Зазначається, що американський дальній безпілотник з бортовим номером 10-2043, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, з ранку 26 січня практично весь день курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування на Донбасі, не перетинаючи її.
Розвідник здійснював політ на висоті близько 15,5 тисячі метрів і зі швидкістю 600 кілометрів на годину.
Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.