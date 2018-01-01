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    Бійці АТО збили на Донбасі російський безпілотник

    З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник типу «Орлан-10»
    У зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «У районі проведення АТО підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я (23 грудня) це уже
    • Вчора, 21:57
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    <p>Російський безпілотник &laquo;Орлан-10&raquo;, архівне фото</p>

    Російський безпілотник «Орлан-10», архівне фото

    З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник типу «Орлан-10»

    У зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «У районі проведення АТО підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я (23 грудня) це уже третій збитий БПЛА цього типу», - зазначається у повідомленні.

    «Орлан-10» є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу. Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою. Він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою.

    Нагадаємо, 10 січня в зонеі АТО було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу «Орлан 10»

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