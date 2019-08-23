Американський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку
Пекін традиційно критикує подібну практику Вашингтону
Черговий бойовий корабель ВМФ США пройшов через стратегічно важливу Тайванську протоку. Мова йде про десантний корабель USS Green Bay (LPD-20), який базується на базі Сасебо в Японії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Кораблі відповідного класу можуть нести до двох суден на повітряній подушці, до 14 амфібійних десантних бронетранспортерів, а також мають 5 конвертопланів MV-22 Osprey.
Прохід USS Green Bay через Тайванську протоку означає збільшення присутності США в даній частині світового океану. Адміністрація Дональда Трампа наростила кількість транзитних проходів есмінців, крейсерів і кораблів берегової охорони США через Тайванську протоку.
Пекін традиційно критикує таку поведінку Вашингтону, вважаючи її втручанням в внутрішні справи. КНР не визнає незалежність Республіки Китай на Тайвані, вважаючи острів своєю двадцять третьою провінцією.
Зазначимо, що у червні канадський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку.
Протиріччя між Пекіном і Оттавою загострилися в грудні 2018 року після арешту фінансового директора компанії Huawei Мен Ванчжоу. Поява корабля ВМФ Канади в Тайванській протоці викличе новий виток протистояння із Пекіном.
До цього на початку квітня 2019 року французький фрегат також здійснював прохід в цій частині світового океану. У відповідь Пекін відкликав запрошення щодо участь французького фрегату в святкуванні 70-річчя ВМФ КНР.