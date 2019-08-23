Американський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку



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Корабель USS Green Bay (LPD-20)

Пекін традиційно критикує подібну практику Вашингтону

Черговий бойовий корабель ВМФ США пройшов через стратегічно важливу Тайванську протоку. Мова йде про десантний корабель USS Green Bay (LPD-20), який базується на базі Сасебо в Японії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Кораблі відповідного класу можуть нести до двох суден на повітряній подушці, до 14 амфібійних десантних бронетранспортерів, а також мають 5 конвертопланів MV-22 Osprey.

Прохід USS Green Bay через Тайванську протоку означає збільшення присутності США в даній частині світового океану. Адміністрація Дональда Трампа наростила кількість транзитних проходів есмінців, крейсерів і кораблів берегової охорони США через Тайванську протоку.

Пекін традиційно критикує таку поведінку Вашингтону, вважаючи її втручанням в внутрішні справи. КНР не визнає незалежність Республіки Китай на Тайвані, вважаючи острів своєю двадцять третьою провінцією.

Зазначимо, що у червні канадський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку.

Протиріччя між Пекіном і Оттавою загострилися в грудні 2018 року після арешту фінансового директора компанії Huawei Мен Ванчжоу. Поява корабля ВМФ Канади в Тайванській протоці викличе новий виток протистояння із Пекіном.

До цього на початку квітня 2019 року французький фрегат також здійснював прохід в цій частині світового океану. У відповідь Пекін відкликав запрошення щодо участь французького фрегату в святкуванні 70-річчя ВМФ КНР.