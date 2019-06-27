Канадський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку



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В квітні 2019 року в Тайванській протоці пройшов французький фрегат

Канадське видання Globe and Mail повідомило про те, що бойовий корабель національний військово-морських сил іще 18 червня пройшов через Тайванську протоку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана протока розділяє материковий Китай із островом Тайвань, де знаходитися невизнана КНР Республіка Китай. Те, що канадський бойовий корабель пройшов через Тайванську протоку сьогодні підтвердило і Міністерство оборони КНР.

Протиріччя між Пекіном і Оттавою загострилися в грудні 2018 року після арешту фінансового директора компанії Huawei Мен Ванчжоу. Поява корабля ВМФ Канади в Тайванській протоці викличе новий виток протистояння із Пекіном.

До цього на початку квітня 2019 року французький фрегат також здійснював прохід в цій частині світового океану. У відповідь Пекін відкликав запрошення щодо участь французького фрегату в святкуванні 70-річчя ВМФ КНР.