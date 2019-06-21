Анкара: США не припинять роботу турецьких компаній щодо винищувачів F-35



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Винищувачі F-35

Турецька сторона не очікує довгострокових негативних наслідків від припинення співпраці із США

Глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив про те, що Вашингтон в односторонньому порядку не може припинити участь турецьких компаній в роботі над винищувачем п’ятого покоління F-35. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Турецький високопосадовець апелює до того, що відповідні угоди про партнерство не передбачають такої можливості. На думку Іслаїла Деміра можливі обмеження із боку США на постачання турецьких комплектуючих для винищувачів F-35 матимуть лише короткостроковий негативний характер.

Вашингтон погрожує Анкарі не лише припиненням участі компаній турецького ВПК в виробництві літака п’ятого покоління, але і накласти на Туреччину санкції відповідно до Акту протидії супротивникам США через санкції (2017) за купівлю російських систем ППО С-400.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Turkish Airspace Industries (ТАІ) в рамках авіасалону в Парижі представила прототип винищувача TF-X. Даний літак в перспективі може замінити американський винищувач F-35, доступ до якого Анкара практично втратила через контракт на постачання російських систем ППО С-400.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.