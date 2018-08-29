Анкару слід залучити до посередництва у діалозі з Кремлем, - військовий експерт



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Мілітаризація Чорного моря через Росію може вдарити по всіх учасниках економічних відносин у цій зоні, а не тільки по Україні - вважає експерт

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв’ю «Главкому» заявив, що йому сподобалася ідея залучити Туреччину, як також чорноморську країну, посередником в переговорах з РФ.

«Анкара має певні відносини з Москвою. Мілітаризація Чорного моря через Росію може вдарити по всіх учасниках економічних відносин у цій зоні, а не тільки по Україні», - вважає експерт.

Бадрак нагадав, що у минулі роки відбувалися конференції країн Причорномор’я, і на них постійно лунали думки про те, щоби чорноморський регіон був демілітаризований і щоби тут були створені максимальні умови для туризму. «Сьогодні Росія через бажання мати плацдарм в Криму, який би загрожував Заходу, безпрецедентно мілітаризувала півострів і загрожує Україні вторгненням і з Криму, і з морської акваторії. Ці загрози є дуже великими», - підкреслив він.

Нагадаємо, що останнім часом експерти дорікають українській владі тим, що вона не поспішає розривати договір з Росією від 2003 року, за яким Азовське море визнавалося внутрішнім морем. Тому у ньому не діє міжнародне морське право. Але чи убезпечить такий крок Україну від шантажу, від затримок наших суден російськими прикордонниками?

«Я дивлюся на військові можливості РФ і України. Питання, яке ви ставите, має декілька площин. Напевно, міжнародна арена – найголовніша площина. Робота дипломатів, спецслужб, політиків – найголовніша справа. Але є і військова площина. Дивлячись на неї, я просто констатую: країна-агресор готова (до бойових дій на морі, - «Главком»), а Україна не готова у тій мірі, в якій вона могла б бути готовою за чотири роки війни. Щодо договору, це питання до юристів-міжнародників, чи потрібно його розривати і що це нам дасть. Ми маємо працювати у всіх площинах, розглядати можливість залучення третіх сторін до переговорного процесу», - резюмував Бадрак.