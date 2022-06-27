Аномальна спека: прогноз погоди на 27 червня

Сьогодні буде безхмарно і без опадів

Температура повітря підніметься вище +30°C

У понеділок, 27 червня, в Україні очікується спека з екстремально високими температурами. Так, температура повітря по всій території країни перевищить +30°C. Погода у регіонах від Українського гідрометцентру на 27 червня:

у західній частині країни вдень буде від +27°C до +31°C, вночі від +15°C до +17°C, в Ужгороді вдень повітря прогріється до +34°C;

у північних областях вдень температура складе від +20°C до +32°C, вночі +17°C...+19°C;

на сході України вдень очікується від +28°C до +31°C, вночі від +18°C до +20°C;

у південних регіонах вдень буде від +28°C до +30°C, вночі +17°C...+19°C;

у центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть +29°C...+31°C, вночі +16°C...+18°C.

Дощі з грозами можливі у більшості західних областей. У Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях опадів не передбачається. Також, за даними Гідрометцентру, дощі пройдуть на півдні країни – у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму. В Одеському та Миколаївському регіонах буде сухо.

Дощ з грозою обіцяють також вдень на сході України – на Донеччині. У Харківській та Луганській областях буде сонячно та без опадів. Також опадів не буде у північній та центральній частинах країни.

У Києві 27 червня буде хмарно. Синоптики передають невеликий дощ у другій половині дня, що закінчиться до вечора. Вдень температура повітря у столиці становитиме максимум +31°C, вночі до +20°C.