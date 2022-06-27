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    Новини

    Аномальна спека: прогноз погоди на 27 червня

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    Сьогодні буде безхмарно і без опадів - Аномальна спека: прогноз погоди на 27 червня
    Сьогодні буде безхмарно і без опадів
    фото: glavcom.ua

    Температура повітря підніметься вище +30°C

    У понеділок, 27 червня, в Україні очікується спека з екстремально високими температурами. Так, температура повітря по всій території країни перевищить +30°C. Погода у регіонах від Українського гідрометцентру на 27 червня:

    • у західній частині країни вдень буде від +27°C до +31°C, вночі від +15°C до +17°C, в Ужгороді вдень повітря прогріється до +34°C;
    • у північних областях вдень температура складе від +20°C до +32°C, вночі +17°C...+19°C;
    • на сході України вдень очікується від +28°C до +31°C, вночі від +18°C до +20°C;
    • у південних регіонах вдень буде від +28°C до +30°C, вночі +17°C...+19°C;
    • у центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть +29°C...+31°C, вночі +16°C...+18°C.

    Дощі з грозами можливі у більшості західних областей. У Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях опадів не передбачається. Також, за даними Гідрометцентру, дощі пройдуть на півдні країни – у Херсонській, Запорізькій областях та у Криму. В Одеському та Миколаївському регіонах буде сухо.

    Дощ з грозою обіцяють також вдень на сході України – на Донеччині. У Харківській та Луганській областях буде сонячно та без опадів. Також опадів не буде у північній та центральній частинах країни.

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    У Києві 27 червня буде хмарно. Синоптики передають невеликий дощ у другій половині дня, що закінчиться до вечора. Вдень температура повітря у столиці становитиме максимум +31°C, вночі до +20°C.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Україна повітря окупація дощ #stoprussia
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    Аномальна спека: прогноз погоди на 27 червня