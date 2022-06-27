Експерти повідомили, де рашисти продовжують зміцнювати військову присутність

Окупанти завдали артилерійських і ракетних ударів по всьому південному фронту

Російські сили посилили інтенсивність обстрілів на 150%

За підсумками 26 червня 2022 року на південному напрямку російські війська продовжували оборонні операції та завдавали ударів по українських позиціях. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Оперативне командування «Південь» заявило, що російські сили посилили інтенсивність обстрілів на 150%.

Російські війська завдали артилерійських та ракетних ударів по всьому південному фронту в різних районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Український Генштаб і оперативне командування «Південь» зазначили, що російські сили зосереджені на запобіганні перегрупування українських військ уздовж своїх південних ліній фронту.

Російські війська в черговий раз без успіху намагалися повернути втрачені позиції в Потьомкіно на північному заході Херсонської області.

Росіяни посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець, щоб відбити недавні українські контратаки.

Окупанти додатково продовжують зміцнювати свою військову присутність на Зміїному острові біля узбережжя Одеської області, щоб розширити свій контроль над південно-західною частиною Чорного моря.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні збили три безпілотники ворога і спалили три склади боєприпасів.

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