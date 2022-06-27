США планують придбати системи зенітно-ракетної оборони для України – CNN

Союзники нададуть «більш сучасні ракетні системи та боєприпаси» для ЗСУ

Оголосити про рішення планують цього тижня

США планують уже цього тижня оголосити про закупівлю для України передових зенітно-ракетних систем середньої та великої дальності. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Також, імовірно, буде оголошено про іншу військову допомогу Україні, включно з додатковими артилерійськими боєприпасами та контрбатарейними радарами.

Зазначається, що українські посадовці просили надати ЗСУ систему протиракетної оборони Nasams, яка може вражати цілі на відстані понад 160 км, хоча для цього військовим потрібно буде пройти відповідне навчання.

Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні «більш сучасні ракетні системи та боєприпаси».

До слова, увечері 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні. ЗСУ все ще необхідне постачання радянського озброєння.

Також відомо, що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список).

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

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