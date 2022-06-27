ЗСУ на півдні збили три безпілотники ворога і спалили три склади боєприпасів

Наші бійці дають відсіч у артилерійських дуелях та авіаційних нальотах

На Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки рашистів

У трьох районах Херсонщини 2 червня українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат.

Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом «Орланам-10» наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру», – йдеться в повідомленні.

Ворог по Зеленодольську випустив 20 снарядів із «Градів».

Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури.

У парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено дві цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

Три рази протягом дня обстріляно Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали три авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника у трьох районах Херсонщини.

В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали:

39 загарбників,

танк Т-72,

чотири одиниці іншої броньованої техніки,

три автомобільної техніки.

Також знищено два склади боєприпасів на Миколаївщині, один – на Херсонщині.

«У Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів два кораблі, споряджені 16 «Калібрами», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, США планують придбати системи зенітно-ракетної оборони для України – CNN

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