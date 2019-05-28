Аномальна спека у Японії: вже постраждали тисячі людей



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Чотири людини загинули минулого тижня від спеки

У Японії понад дві тисячі людей були доправлені до лікарень із діагнозом «тепловий удар» минулого тижня. Про це повідомляє NHK.

При цьому четверо з них загинули.

«Агенція з пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф повідомляє, що минулого тижня було 2053 пацієнти з тепловим ударом... Четверо з них померли, 532 були госпіталізовані, а у 1476 симптоми були незначні», - зазначає видання.

Також повідомляється, що кількість потерпілих попереднього тижня була у чотири рази більша, ніж тижнем раніше. Також вказано, що близько 40 відсотків пацієнтів мали вік від 65 років, а ще 618 постраждали були віком від 18 до 64 років, а 537 - віком до 18 років.

Слід зазначити, що минулого тижня у Японії було надзвичайно спекотно. Зокрема, температура повітря на острові Хоккайдо перевищила 39 градусів за Цельсієм.

У липні 2018 року у Японії була аномальна спека - позначки на термометрах місцями перевищували понад +40.