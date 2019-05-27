В Японії встановлений температурний рекорд



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У селищі Саром стовпчик термометра піднявся до 39,5 градуса Цельсія

На японському острові Хоккайдо сьогодні вдень встановилася небувала спека.

Про це повідомляє національне метеорологічне управління країни.

У селищі Саром стовпчик термометра піднявся до 39,5 градуса Цельсія, а в місті Обіхіро температура оновила рекорд 127-річної давності — опівдні повітря прогрілося до 38,8 градуса.

За словами синоптиків, спека настала через теплі вітри і дуже яскраве сонячне світло, якому не заважали хмари.

При цьому в Токіо стовпчик термометра показував більше 32 градусів, а в сусідній префектурі Сайтама повітря прогрілося до 35,8 градуса.