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    В Японії встановлений температурний рекорд

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    В Японії встановлений температурний рекорд

    У селищі Саром стовпчик термометра піднявся до 39,5 градуса Цельсія

    На японському острові Хоккайдо сьогодні вдень встановилася небувала спека.

    Про це повідомляє національне метеорологічне управління країни.

    У селищі Саром стовпчик термометра піднявся до 39,5 градуса Цельсія, а в місті Обіхіро температура оновила рекорд 127-річної давності — опівдні повітря прогрілося до 38,8 градуса.

    За словами синоптиків, спека настала через теплі вітри і дуже яскраве сонячне світло, якому не заважали хмари.

    При цьому в Токіо стовпчик термометра показував більше 32 градусів, а в сусідній префектурі Сайтама повітря прогрілося до 35,8 градуса.

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