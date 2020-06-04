Антикорупційний суд скасував запобіжний захід Богатирьовій



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Захист Раїси Богатирьової виграв апеляцію Фото: Укрінформ

Прокуратура порушила норми КПК в частині повідомлення про підозру

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишній очільниці міністерства охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

Таким чином суд задовольнив апеляцію сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 28 серпня 2019 року, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.

«За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру», - повідомили в ВАКС.

Також у суді зазначили, що в ході розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не були прийняті заходи для усунення зазначених порушень норм кримінально процесуального закону.

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

Минулого року у Києві затримали очільницю МОЗ часів Януковича Раїсу Богатирьову. 27 серпня її заарештували, а пізніше відпустили під заставу 6 мільйонів гривень, яку вніс нардеп від Опоблоку Вадим Новінський.