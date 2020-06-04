Антикорупційний суд продовжив зобов'язання Гладковського до 23 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гладковський зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді на першу вимогу; повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками

Гладковський підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, таких як зловживання владою і службовим становищем, а також декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд продовжив зобов'язання колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського до 23 липня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Вчора, 3 червня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив термін дії зобов'язань, покладених на експершого заступника секретаря РНБО, до 23 липня 2020 року включно», - сказано в ньому.

Зазначається, що підозрюваний зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді або до суду на першу вимогу; повідомляти детективові, прокуророві, слідчому судді або судові про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу попереднього розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

Гладковський підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, 3 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закінчила досудове розслідування справи про можливі зловживання Гладковського з оборонним замовленням.

14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйлна гривень до 17,44 мільйона гривень.

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схемам в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

Читайте також: