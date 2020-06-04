Федина подає позов до Верховного Суду про визнання указу Зеленського щодо структури ДБР протиправним та нечинним (документ)



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Софія Федина оприлюднила свою позовну заяву до Верховного Суду

«Президент використовує підпорядковане йому ДБР в персональних інтересах для персональної помсти і розправи», – Софія Федина

Народний депутат Софія Федина повідомила, що реєструє позовну заяву до Верховного Суду про визнання указу Президента України Володимира Зеленського щодо структури Державного бюро розслідувань (ДБР) протиправним та нечинним. Про Це Софія Федина написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні з моїм адвокатом реєструємо позовну заяву про визнання указу Президента України щодо структури ДБР протиправним та нечинним. Перш за все тому, що цей указ ліквідував управління, яке займалося слідством у моїй справі, в отже всі дії слідчих щодо мене після оприлюднення указу були незаконними. Але також і тому, що будучи стороною справи, президент використовує підпорядковане йому ДБР в персональних інтересах для персональної помсти і розправи. А це не має нічого спільного із законом і правом. Бій за правду і справедливість триває!», – написала Федина.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

10 березня суд відпустив Софію Федину під особисте зобов'язання.

12 травня Софії Федині не продовжили запобіжний захід у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському. За словами депутатки, суд не продовжив запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни. «ДБР дало папір, досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта та передачі справи в суд», - зазначила Федина.