Голові Конституційного суду висловили недовіру. Інавгурація Зеленського під загрозою?



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Глава КСУ Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандалів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За рішення проголосували більшість суддів

Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку висловили недовіру. Як повідомляє джерело «Главкома», за таке рішення проголосувала більшість суддів.

Вони підтримали висновок комісії з питань регламенту та етики, яка прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді нібито через істотний дисциплінарний проступок, грубе і системне нехтуванням своїми обов'язками.

Сам висновок комісії не був оприлюднений.

Слід зазначити, що колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади. Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом «Про Конституційний Суд», як і право суддів звільняти свого голову. Законом прописана єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег.

Через те, що Шевчук не хоче залишати посаду голови, члени КСУ, його колеги планують взятись за його звільнення з посади судді загалом. Відповідно до закону, для звільнення судді КСУ необхідно щонайменше дві третини голосів колег.

У законі також йдеться, що підставами для звільнення може бути стан здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками чи подання заяви за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Станіслав Шевчук може втратити посаду не тільки голови Конституційного суду, але й судді КС через системні порушення.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що під час інавгурації новообраного президента, за законом, голова Конституційного суду України має повідомити про виконання новообраним президентом України усіх Конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента України, відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. Глава КСУ має запросити до трибуни новообраного президента України, де вручає йому текст присяги українському народові, зміст якої визначений Конституцією України.

Потім новообраний президент України, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє проголошує присягу українському народові, підписує її та передає підписаний текст Голові Конституційного суду України. Голова Конституційного суду України оголошує, що новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на пост Президента України.

Раніше у команді Зеленського наполягали на необхідності провести інавгурацію 19 травня.

Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді черговий проект постанови, яким пропонується провести інавгурацію 28 травня.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука.