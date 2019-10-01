Апеляційний суд Рівненщини 8 жовтня розгляне призначення 3,4 тис. грн штрафу Ситнику
Директора НАБУ визнали винним в адмінпорушенні під час відпочинку
Апеляційний суд Рівненської області 8 жовтня розгляне скаргу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у розмірі 3 400 грн.
Про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.
«Дуже символічно, що розгляд скарги призначено на 8 жовтня, День юриста», - сказав він.
З його слів, засідання призначене на 10:30.
Він упевнений, що захист доведе невинність Ситника і виграє справу.
Як повідомлялось, суд визнав Ситника винним в адмінпорушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив 3,4 тис. гривень штрафу.
Джерело: Українські новини