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    Апеляційний суд Рівненщини 8 жовтня розгляне призначення 3,4 тис. грн штрафу Ситнику

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    <span>Керівник НАБУ Артем Ситник</span> - Апеляційний суд Рівненщини 8 жовтня розгляне призначення 3,4 тис. грн штрафу Ситнику
    Керівник НАБУ Артем Ситник

    Директора НАБУ визнали винним в адмінпорушенні під час відпочинку

    Апеляційний суд Рівненської області 8 жовтня розгляне скаргу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у розмірі 3 400 грн.

    Про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

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    «Дуже символічно, що розгляд скарги призначено на 8 жовтня, День юриста», - сказав він.

    З його слів, засідання призначене на 10:30.

    Він упевнений, що захист доведе невинність Ситника і виграє справу.

    Як повідомлялось, суд визнав Ситника винним в адмінпорушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив 3,4 тис. гривень штрафу.

    Джерело: Українські новини

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