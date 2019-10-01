Апеляційний суд Рівненщини 8 жовтня розгляне призначення 3,4 тис. грн штрафу Ситнику



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Керівник НАБУ Артем Ситник

Директора НАБУ визнали винним в адмінпорушенні під час відпочинку

Апеляційний суд Рівненської області 8 жовтня розгляне скаргу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у розмірі 3 400 грн.

Про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

«Дуже символічно, що розгляд скарги призначено на 8 жовтня, День юриста», - сказав він.

З його слів, засідання призначене на 10:30.

Він упевнений, що захист доведе невинність Ситника і виграє справу.

Як повідомлялось, суд визнав Ситника винним в адмінпорушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив 3,4 тис. гривень штрафу.

Джерело: Українські новини